Elbeyli’de köy yolları yapılıyor

Kilis’in Elbeyli ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yollarının yapımı devam ediyor.
İl Özel İdaresi tarafından 2019 Yılı KÖYDES yüksek planlama kurulu kararı doğrultusunda programa alınarak yapılan ElbeyliAşağıbeylerbeyi, karayolunu Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclis Üyeleri Fettah Ekinci, Cemil Tekbaş , incelemelerde bulundu.
KİLİS
09 Ekim 2019 Çarşamba
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