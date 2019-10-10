Ürdün Al- Zaytoonah Üniversitesi Akademisyenleri Rektör Karacoşkun’u ziyaret etti

Ürdün AlZaytoonah Üniversitesinden Prof. Alaualdeen Ahmad Muhammad Algharibeh ile Dr. Khaldoen Khalil Salem Al Habashneh, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.

Mevlana Değişim Programı kapsamında 7 Aralık Üniversitesinde iki hafta süreyle ders vermek üzere gelen Ürdün Al Zaytoonah Üniversitesinden Prof. Alaualdeen Ahmad Muhammad Algharibeh ile Dr. Khaldoen Khalil Salem Al Habashneh, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Aldemir’in de eşlik ettiği Ürdünlü akademisyenlere Rektör Karacoşkun eski Kilis fotoğraflarının olduğu bir tablo armağan ederken, konuk akademisyenler de Rektör Karacoşkun’a kendi yazdıkları kitapları takdim ettiler.

Prof. Algharibeh ile Dr. Habashneh, Kilis’te bulundukları iki haftalık zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü ve İlahiyat Fakültesinde ders verdiler ve deneyimlerini paylaştı.

KİLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:11

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.