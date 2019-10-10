Üniversite senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim 2019 tarihi itibarı ile başlayan Barış Pınarı harekatından daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi, Türk ordusunun bölgesinde ve dünyada barışı ve huzuru temin etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir harekat olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru, sadece Türkiye ve bölgede yaşayan insanlar için değil; bütün dünya için bir tehlikedir. Büyük bir devlet geleneğine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve halkıyla tüm bölgede barış, huzur ve demokratik yapının teminatıdır. Ülkemizi ve bölgeyi terör tehdidinden kurtarmak ve sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatının dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyor ve askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz” ifadelerini yer verildi.

KİLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:11

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.