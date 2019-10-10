Suriye'ye askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
KİLİS
10 Ekim 2019 Perşembe
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