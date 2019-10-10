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Kilis'te "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi

İHA

Kilis'te, "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kilis'te "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi

Kilis’te, "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kilis’in Musabeyli ilçesinde Kaymakamlık tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahalarında ve İlçe Emniyet Amirliği bölgesinde bulunan 48 muhtar ile Azalarına İçişleri Bakanlığının Düğün genelgesi kapsamında "Mutluluğumuza Kurşun Sıkmayın" projesi kapsamında ilçe merkezinde durumsal farkındalık eğitimi verildi. Köyleri ile Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından pankart asıldı.

KİLİS

10 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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