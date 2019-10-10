Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

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Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı devam ediyor.

Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar Kilis çevreyolu üzerinden genel güvenlik önlemleri altında Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı yakınlarındaki üst bölgesine giriş yaptı. Araçların Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

KİLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:24

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YATSI 19:24

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