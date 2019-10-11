BESYO’dan Tanışma Etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yeni öğrencileri için tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenledi.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlik, BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın’ın selamlama konuşmasıyla başladı.

Taşkın, BESYO olarak gerek fiziki ve sportif imkânlar yönünden gerekse alanında uzman akademik kadro olarak çok iyi bir seviyede olduklarını söyledi.

Öğrencilere çalışkan, sosyal ve girişken olmalarını öğütleyen Taşkın, konuşmasının ardından BESYO’nun kuruluş ve gelişiminde 1 yıldan fazla süreyle BESYO Müdürlüğü yapan Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü’ye günün anısına plaket takdim etti.

Etkinlikte, öğrenciler çuval yarışması, ağızda yumurta taşıma yarışması, balon patlatma yarışması ve suda elma yeme yarışmasında birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Çuval yarışmasında bayanlarda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Adile Durdu, erkeklerde Antrenörlük Bölümü öğrencisi Yusuf Ekinci 1’inci olurken; ağızda yumurta taşıma yarışmasında bayanlarda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Gülsüm Uğur, erkeklerde Antrenörlük Bölümü öğrencisi Mustafa Akkurt 1’inci; balon patlatma yarışmasında bayanlarda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Gülsüm Uğur, erkeklerde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Abdülkadir Güneş 1’inci; suda elma yeme yarışmasında bayanlarda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Zeynep Helin Mamak, erkeklerde de Antrenörlük Bölümü öğrencisi Yusuf Ekinci 1’inci oldu.

KİLİS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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