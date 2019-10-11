Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk’ü ziyaret etti

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Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak beraberinde Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda jandarmanın bölgedeki çalışmaları ve güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

KİLİS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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