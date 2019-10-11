Vali Soytürk’den Tümgeneral Uzun’a ziyaret

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Kilis Valisi Recep Soytürk,6’ıncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanları ziyaret etti.

Vali Soytürk, Kilis'in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan ve Suriye sınırından sorumlu olan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) ile Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’u Elbeyli Çıldıroba üst bölgesinde ziyaret etti. Geçen ay görevine başlayan MÖGK ile Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun’u ziyaret eden Vali Soytürk’ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

KİLİS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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