Çocuk Karavanı etkinliği düzenlendi

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Kilis’te, bir hafta sürecek Çocuk Karavanı etkinliği başladı.

Kilis Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü ve Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı arasında yapılan protokol doğrultusunda Çocuk Karavanı etkinliği başladı. Okul öncesi eğitim faaliyetlerine destek amaçlı yapılan Çocuk Karavanı etkinliğine Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’de katıldı. 1 hafta süre ile Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlenecek. Mayıs 2020 tarihine kadar sosyal uyum faaliyetlerine destek olmak amaçlı okul bölgelerinde hizmet verileceği bildirildi.

KİLİS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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