Kilis’te, Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi” projesi kapsamında “Akran Mentörlük” programı düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri dersleri kapsamında yürütülmekte olan ve ana teması “Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi” olan sosyal uyum projesi kapsamındaki “Akran Mentörlük” programının üniversiteli öğrencilere yönelik “gönüllülük” ve “çocuk ve gençlerle iletişim” başlıklı bilgilendirme toplantısı üniversitemizde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen yaptı. Erkmen, proje kapsamında şu ana kadar yapılanları ve Kilis için önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahsetti.

Daha sonra söz alan Üniversite UNICEF Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil Uzun, Üniversitenin şehirle bütünleştiğini ifade ederek, bu bütünleşmede önemli bir paydaş olan Kilis Belediyesine, UNICEF’e ve başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun olmak üzere tüm üniversite yönetimine, öğretim elemanlarına ve öğrencilerimize projeye verdikleri destek için teşekkür etti.

UNICEF Ankara ofisinden Dr. Altuğ Akın da Akran Mentörlük projesinin bu dönemde devam etmesinden duyduğu mutluluğu paylaşarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kilis Belediyesi ile gayet uyumlu çalıştıklarını belirtti

.Son olarak Kilis Belediyesi proje sorumlusu Hülya Elçi de Akran Mentörlük programının Kilis Belediyesi kısmıyla ilgili bilgiler verip soruları cevaplandırdı.

Açılıştan sonra, Akran Mentörlüğü programı kapsamında gönüllü olan üniversite öğrencilerine EDUSER araştırmacıları Kadir Akbulut ve Erçin Kimmet tarafından gönüllülük, çocuk ve gençlerle iletişim konularında seminerler verdi. Program, 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Restoranındaki öğle yemeğinden sonra gerçekleştirilen genel değerlendirme oturumu ile sona erdi.

KİLİS 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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