Rekortmen okuldan Vali Soytürk’e ziyaret

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Kilis’te 5 yıldır öğretmen ile velileriyle birlikte kan bağışına destek veren İnönü İlkokulunu Vali Recep Soytürk kabul etti.

İnönü İlkokul Serdar Gelebek, Öğretmen Ayşe Yüksel, Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve İnönü İlköğretim Okulu Öğrencileri, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. 5 yıldır 3 ayda bir öğretmen, veliler ile birlikte geniş katılımlı kan bağışında bulunan İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek’e teşekkür eden Vali Soytürk, okul yönetiminin ve velilerin kan bağışına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

KİLİS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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