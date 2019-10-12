Kaymakam Kırçuval köyleri ziyaret etti

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Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köyleri ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, Hacılar, Madenyolu, Tahtalıkaradut köylerini ziyaret ederek, köy okullarında sınıfları gezerek idareci ve öğretmenlerle birer toplantı yaptı. Daha sonra Kaymakam Sertaç Kırçuval, köylerde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Kırçuval, ilgili daire müdürlerine talimatlar verdi.

KİLİS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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