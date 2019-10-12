Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa’ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri Barış Pınar’ı harekatına katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınar’ı harekatına katılmak üzere Şanlıurfa Sınırına hareket etti. Suriye Milli Ordusunun mühimmat ile kullanacak araçları da tırlar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.
KİLİS
12 Ekim 2019 Cumartesi
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