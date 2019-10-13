Sınıra sevkiyat sürüyor

Kilis’te, batı illerinden gönderilen askeri araçların sevkiyatı sınır hattına sürüyor.
Peyderpey Fırat’ın doğusuna ve Kilis’teki sınır birliklerine askeri araçlar ile personellerin sevkiyatı sürüyor.
KİLİS
13 Ekim 2019 Pazar
- İMSAK 05:11
- GÜNEŞ 06:30
- ÖĞLE 12:23
- İKİNDİ 15:35
- AKŞAM 18:06
- YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.