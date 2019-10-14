Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Dünya Kız Çocukları Gününü etkinliği düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı hizmet modüllerinden faydalanan çocuklar için Dünya Kız Çocukları Gününü düzenlendi. Bir dizi etkinlikte çocuklar gönüllerinde eğlendiler.

KİLİS 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

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