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Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkıyatı sürüyor

İHA

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkıyatı sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği bildirildi.

KİLİS

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:12
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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