Kilis’ten Suriye sınırına askeri sevkıyat

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Kilis’in Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.

Elbeyli ilçesinden yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametini takip ederek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına hareket etti. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yola çıktı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.

KİLİS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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AKŞAM 18:04

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