Kilis'te "Kız çocukları" söyleşisi

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Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle söyleşi programı düzenlendi.

GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen tarafından çocuk gelişim merkezindeki kız çocuklarına destek olmak amacıyla kariyer belirleme, hedef saptama, rolmodel olma konularında bilgiler verildi.

Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Hülya Soydinç’in de katıldığı söyleşi programında çocuklar, merkezde yaptıkları sosyal ve sportif aktivitelerden söz ettiler.

KİLİS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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