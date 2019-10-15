SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa´ya hareketi sürüyor

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SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa´ya hareketi sürüyor.

Suriye´nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa´ya gönderildi.



KİLİS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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