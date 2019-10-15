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Kilis'te yapımı süren devlet hastanesi bir yılda tamamlanacak

İHA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis'te yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatının bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Kilis'te yapımı süren devlet hastanesi bir yılda tamamlanacak

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis'te yapımı devam eden 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatının bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.
İl Başkanı Karataş, düzenlediği basın toplantısında, kente yapılan 500 Yataklı Devlet Hastanesi ile bitişiğinde yapılan Diş Hastanesinin 1 yıl sonra hizmete gireceğini belirterek, "Söz konusu hastane inşaatımızın yaklaşık 1 yıl sonra inşaatının tamamlanması beklenmektedir.Yeni Devlet Hastanemizin inşaatı tamamlandığında yaklaşık hemşiresine,güvenlik görevlisinden temizlik personeline,hasta bakıcıdan bilgi işlem personeline yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği öngörülmektedir.Yine bölgenin en modern hastanesi olması nedeniyle Kilis halkımızın sağlık hizmetlerinden rahatlıkla yararlanması sağlanacaktır.Söz konusu hastanenin inşaatı gereksiz ve kısır yer tartışmaları nedeniyle uzamış ve bundan dolayı zarar gören Kilis halkımız olmuştur. Hastanenin nereye yapılacağına karar verme mercii herhangi bir siyasi makam değildir. Bakanlığımızın teknik ve uzman ekibi yeni Devlet Hastanemizin yapımı için şu an inşaatı devam eden yerin en uygun yer olduğunu belirtmişlerdir.Ancak bizler şehrimize bunun gibi hizmetlerin gelmesi için gece gündüz demeden çalışırken hiçbir hizmet üretmeyip işi gücü klavye başında dedikodu üretmek olan bazı kişiler şehrimize yapılan bu hizmete destek olmak yerine engel olmaya çalışmaktadırlar” dedi.

KİLİS

15 Ekim 2019 Salı

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