Rekor Kan bağışına Vali Soytürk’ten ziyaret

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile İnönü İlkokulu tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına 198 ünite kan toplanarak, rekor kırıldı.

Barış Pınarı haraketına katılan Mehmetçiklere destek vermek için başlatılan kan verme kampanyası yoğun ilgi görürken, Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte kan bağışçılarını ziyaret ederek, rekor kırılmasına şahitlik ettiler.

İnönü İlkokulu tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasında daha önce 196 kan bağışı alınarak bölge rekoru kırılan kampanyada bu kezde 198 bağışçı kan vererek bir rekora daha imza attılar. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt kendisi de kan vererek destek olurken, Vali Recey Soytürk, etkinliği düzenleyen İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek ile Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz'ın örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Vali Soytürk, öğrenci ve velileri ile sohbet ederek, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

KİLİS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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