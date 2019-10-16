İslamoğlu’dan Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

Çavuşoğlu: PYD, bize saldırması için DEAŞ'a para verdi

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Emekli Mevlithan Mustafa İslamoğlu, aynı zamanda oğlu olan Rektör Danışmanı Cahit Faruk İslamoğlu'yla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Ziyarette, geçtiğimiz hafta KİTAM'da düzenlenen İrfan Sohbetleri’nin konuğu olan Mustafa İslamoğlu'na katkılarından dolayı Rektör Karacoşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

KİLİS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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