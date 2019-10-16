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STK’lardan Barış Pınarı Harekatına destek

İHA

Kilis'te, Sivil Toplum Örgütleri Barış Pınarı harekatına basın açıklaması yaparak tam destek verdiler.

STK’lardan Barış Pınarı Harekatına destek

Kilis’te, Sivil Toplum Örgütleri Barış Pınarı harekatına basın açıklaması yaparak tam destek verdiler.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Barolar Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanları bir araya gelerek ortak açıklama yaptılar. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekat başlatıldığını ifade ederek, “Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir.Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır” dedi.
Celkanlı, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik.Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi.Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk.Türkiye’nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü" diye konuştu.

KİLİS

16 Ekim 2019 Çarşamba

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  • AKŞAM 18:02
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