Okul öncesi eğitimi gören öğrencilerine yangın eğitimi

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Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitim gören öğrencilere eğitim verildi.

Okul öncesi Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum işleyişi hakkında bilgilendirildiler. Selahattin İyigün ilkokulu okul öncesi öğretmen ve öğrenciler, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilere itfaiye müdürlüğü tarafından, yangın başta olmak üzere afetler konusunda neler yapacakları uygulamalı olarak gösterildi.

KİLİS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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