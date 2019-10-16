Kilis’ten Şanlıurfa’ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi

Kilis üzerinden Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket etti.

Suriye’nin Halep kentini bağlı Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

KİLİS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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