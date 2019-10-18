Suriye’ye Polis Özel Hareket takviyesi

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Kilis’ten Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları gönderildi.

Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timleri mayına dayanıklı zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçti. Özel Harekat polisleri, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez’e gitti.

KİLİS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:00

YATSI 19:14

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