Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi

Kilis’in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kadir Duman beraberinde İl Özel idaresi Mühendisleri ile KÖYDES Programı Kapsamında Elbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliğince, İl Özel İdaresi vasıtasıyla Elbeyli Aşağıbeylerbeyi karayolu yaptırılan 5.5 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duman, "Tarla içi ve köy içi ara yollardan ana yola giriş çıkışlarda görülen kot farklılıklarının giderilmesi, bazı bölgelerde görülen segregasyon ve meyil sıkıntılarının giderilmesi hususlarını İl Özel İdaresi mühendisleri ve yetkililerine ilettim. İşi yapan firma tarafından eksikliklerin giderilmesi hususlarını belirttim. Ayrıca 30 gün boyunca tonajlı araçların geçmemesi için Emniyet ve Jandarmayı talimat verdim. Değerli tır ve yüklü araç sürücüleri (tonajlı araçlar), sınırlı kamu kaynakları ile yaptırılan Elbeyli Aşağıbeylerbeyi yolunu 30 gün boyunca kullanmayınız” dedi.

KİLİS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:15

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