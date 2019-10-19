Kilis’te Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de etkinliklerle kutlandı.

Muhtarlar günü kutlamaları, Kilis'te Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Öztin tarafına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Öztin, 19 Ekim 2015 tarihi ve 29507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar günü olarak kabul edildiğini ifade ederek, “Değerli muhtarlarım sizler hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi deruhte etmektesiniz. Yürüttüğümüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenli olarak bizleri ağırlayıp, bizlerin görüşlerini ve isteklerini dinleyerek demokrasimizin bu en köklü kurumunun temsilcilerine hak ettikleri verdiğini müşahede etmekteyiz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Devletin halka en sıcak temas noktası devletin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Halkın yönetime katılımının en önemli aracı çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmeti sunumlarında hız etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren siz değerli muhtarlarımız özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşısınız. Bu düşüncelere Muhtarlar gününü kutlar hepinize sağlık sıhhat ve afiyet diliyor vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum. Ayrıca Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçiklerimize başarılar diler diliyorum” dedi.

Meydandaki törenine Valilik Mahalli İdareler Müdürü Mehmet Demir de katıldı.

KİLİS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:35

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YATSI 19:13

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