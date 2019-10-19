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Milletvekili Dülger’in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

İHA

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 190 yıllık bir geçmişi olan Muhtarlık Sistemi ilk defa Osmanlı Padişahlarından 2. Mahmut Döneminde 1829 yılında hayata geçirilen bir sistem olduğunu söyledi.

Milletvekili Dülger’in 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 190 yıllık bir geçmişi olan Muhtarlık Sistemi ilk defa Osmanlı Padişahlarından 2. Mahmut Döneminde 1829 yılında hayata geçirilen bir sistem olduğunu söyledi.
Milletvekili Dülger, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladığını ifade ederek, “Hali hazırdaki yönetim sistemimiz içerisinde muhtarlıklar, yerel yönetimlerin çok önemli bir parçasıdır. Muhtarlarımız yerel idarelerin en alt birimi olmaları münasebetiyle; aziz halkımıza çok yakındırlar ve halkımızın sosyal hayatını yakinen müşahede etmektedirler.Muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktadırlar. Görev yaptıkları mahallelerde muhtarlarımız Devletimizin taşradaki en temel taşıdırlar.Cumhurbaşkanımızın aylık ve haftalık periyotlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarımızla bir araya gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlarımızın muhtarlarımızla istişarelerde bulunması, Devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir” dedi.
Dülger sözlerini şöyle sürdürdü:
"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, özlük haklarında yapılan iyileştirmeler, muhtarlık hizmet binaları yerel idarenin ve demokrasimizin temel öğesi olan muhtarlarımızın daha iyi, daha sağlıklı hizmet sunabilmesine imkân sağlamış, Devlet ve Vatandaş arasında köprü vazifesini gören muhtarlarımızın hizmet standartlarını geliştirmiştir.Dolayısıyla bu adımlarla, Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız, halkımızla çok daha alakadar olmak, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda daha iyi imkanlara kavuşmuştur.Bu vesileyle; çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olduklarına inandığım, mahalle ve köylerimizin her türlü ihtiyaçlarını tespit edip, hizmet sunan, gelişimi ve değişimi hususunda emeğini esirgemeyen, çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza sağlıklı başarılı uzun ömürler diliyorum. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Kilisli muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum.”

KİLİS

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:13
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