Kilis'e Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

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Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor

Trabzon’dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.

KİLİS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

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