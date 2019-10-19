Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye´ye geçiş yaptı.
Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekât polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis´e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye´ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.
KİLİS
19 Ekim 2019 Cumartesi
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