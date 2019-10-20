Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kilis’te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis’te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.
KİLİS
20 Ekim 2019 Pazar
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