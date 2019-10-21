Kilis'te İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatına destek

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi amacıyla temenni kararı alınması için tek maddelik gündemle olağanüstü toplandı.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyetinin Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı başlatıldığını ifade ederek, “ Bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için meydana getirdiği tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir huzur iklimin oluşumunu sağlayacaktır” dedi.

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü, “Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir.Bu çerçevede, İl Genel Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar Mehmetçiklerimize muvaffakiyet diliyoruz” diye konuştu.

KİLİS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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