Kilis'te köy yollarının yapımı sürüyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerin yollarının yapılmasına devam ediliyor.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın AK Parti Milletvekili Ahmet Salih DAL, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Musabeyli AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gültekin, Meclis Üyeleri Mustafa Dağlı, Mehmet Tanrıaşıkı, Mehmet Yıldız, Hasan Bozkurt, Su Kanal Müdürü Halil Nacaroğlu ve Köy Muhtarları ile sıcak asfalt çalışmaları biten Köy yollarından, Kilis Merkez’e bağlı Güneşli, Buğdaylı, Mağaracık, Bulamaçlı, Çalkaya Gülbaba ve Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Topallar köyü arası çevre yolunun tamamlanan kısımlarını incelemelerde bulundu.

Yol yama tamirat ve bakım işlemlerinin de bu ay sonuna kadar da bitmiş olacağı belirtildi.

KİLİS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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