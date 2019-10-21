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Barış Pınarı Harekatı'na Kilis’ten tam destek

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verildi.
Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum örgütü başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldığını ifade ederek, “Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozmak ve bekamızı güvence altına almak için yapılan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir" dedi.
Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısı gerçek haliyle muhafaza edilerek, bölge barışına ve istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir barış iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu gerekçe ile Kilis Belediyesi Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz."
Meclis tarafından kabul edilen deklarasyondan önce AK Parti, CHP, İYİ Parti ile MHP grupları adına birer konuşma yapılarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

KİLİS

21 Ekim 2019 Pazartesi

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