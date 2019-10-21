Üniversiteli Öğrencilerden Şehit Ailesine anlamlı ziyaret

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri tarafından Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesini ziyaret ettiler.

Sosyal Duyarlılık Projesi kapsamında Muhasebe ve Vergi Bölümü, 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Polateli ilçesinin Karapınar (Yılanca) Köyündeki ailesini Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şit öncülüğünde ziyaret etti. Ziyaret esnasında şehit ailesine Kur’anı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Ardından Şehit Yunus Emre Doğan'ın kabri başında Kuranı Kerim okunup dualar edildi.

KİLİS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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