Suriye sınırına komando sevkıyatı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve topçu bataryaları Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Hatay üzerinden gelen komando birlikleri ve topçu bataryaları Kilis’e ulaştı. Jandarma Özel Hareket, Piyade Komando birlikleri, topçu bataryaları, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri taşıyan otobüsler ile birlikte 100 araçlık konvoy, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.

KİLİS 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:56

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.