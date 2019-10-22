Kaymakam Şener Muhtarlarla bir araya geldi

Kilis’in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarlar ile bir araya geldi.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde muhtarlara kahvaltı verdi. Programa Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Jandarma Komutanı Murat Yıldız, Emniyet Amiri Seçkin Kaya, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, muhtarların Devlet ile vatandaşlar arasında köprü ve yerel yönetimlerin de temel taşı olduğunu belirttikten sonra vermiş oldukları hizmetlerden ötürü tüm muhtarlara teşekkür etti.

KİLİS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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