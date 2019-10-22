Üniversitede siyah kuşak eğitimleri başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının iş birliğiyle organize edilen 1. ve 2. Dan Siyah Kuşak Judo Kursu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 3 eğitmen ve 26 kursiyerin katılımıyla başladı.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler, 28 Ekim7 Kasım 2019 tarihleri arasında 7 Aralık Üniversitesinin ev sahipliğinde açılması planlanan 1. kademe yardımcı antrenörlük judo kursuna katılacak. Siyah kuşak judo ve antrenörlük kurslarının, Üniversitenin ev sahipliğinde açılmasını sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı tarafınca teşekkür edildi.

KİLİS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:55

YATSI 19:09

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