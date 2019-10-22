İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Vali Recep Soytürk, yaptığı açılış konuşmasında Kilis’te 133 projenin uygulandığını ifade ederek, “Uygulanılan projelerin dağılımı ise Genel İdare Bütçesi kapsamındaki kuruluşların 107 proje, Mahalli idare kuruluşların 26 proje olmak üzere ilimiz kamu yatırımcı kuruluşların toplam proje sayısı 133’tür. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 2.2 milyar TL’dir. İlçelerimizdeki proje dağılımına baktığımızda, Merkez ilçede 94, Polateli’nde 1, Musabeyli ve Elbeyli’de 7’şer, İlçelerimize ait müşterek 24 proje uygulanmaktadır. 2019 yılında ilimize gelen ödenek miktarı 266 milyon TL, 3.dönem harcaması yaklaşık 25 milyon TL, 2019 yılı yapılan toplam harcama 140 milyon TL olup 2019 yılı nakdi harcama oranı yüzde 52,89 seviyesindedir. Yatırımların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde projelerin tarım 43 proje 418 milyon TL, eğitim 30 proje 234 milyon TL, hizmet 25 proje 440 milyon TL, ulaştırma 9 proje 490 milyon TL, sağlık 12 proje 417 milyon TL , enerji 6 proje 244 milyon TL, sektörlerinde yürütüldükleri görülmektedir. 3 dönem itibariyle tamamlanmış proje sayısı: 22 devam eden proje sayısı 75 ihale aşamasındaki proje sayısı: 5 başlanmayan proje sayısı: 31’dir. Projelerin başlangıcından bu döneme kadar nakdi gerçekleşme oranı yüzde 26, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 53 seviyesindedir” diye konuştu.

KİLİS 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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