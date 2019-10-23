Başsavcı Serdar Durmuş Üniversite öğrencilerine ders verdi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş öğrencilere ders verdi.

Her hafta bir protokol üyesinin misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği 7 Aralık Ünivesitesinde bu hafta, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş öğrencilerle bir araya geldi. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile dersin verileceği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelen Başsavcı Durmuş, dekanlık ziyaretinin ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilerle Kamu politikası dersini işledi.

KİLİS 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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