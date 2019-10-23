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Kilis Belediyesi yeni hizmet binasına taşınıyor

İHA

Kilis Belediyesi yeni yaptırılan hizmet binasına taşınmaya başladı.

Kilis Belediyesi yeni hizmet binasına taşınıyor

Kilis Belediyesi yeni yaptırılan hizmet binasına taşınmaya başladı.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, taşınma işleminin başladığını, 30 Ekim tarihine kadar taşınma işlemenin kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "25 Ekim 2019 tarihinde saat 12:00’den 17:00’ye kadar ve 28.10.2019 sabah saat 08:00’den öğlen 12:00’e kadar yeni belediye binamıza taşınıyoruz. Belediye birimlerimiz siz değerli halkımıza 30 Ekimde tarihi itibariyle yeni binamızda hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

KİLİS

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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