Vali Soytürk’den şehit yakınları ile gazilere ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ile terör gazilerine ziyaretlerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk ile birlikte Vali Terör Gazisi Piyade Er Mehmet Emin Kara’yı evinde ziyaret etti. Daha sonra Vali Soytürk, Terör Gazisi Jandarma Er Ahmet Sinci’yi evinde ziyaret etti. İki gazi ile sohbet eden Vali Soytürk, her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Vali Soytürk eşi ile birlikte Şehit Polis Ali Hacıarap’ın ailesine ziyarette ettikten sonra. Şehit Er Faruk Sürmelioğlu'nun ailesi ile bir araya geldi. Vali Soytürk, Kilis’teki şehit aileleri ile gazileri ziyaret etmeye devam edeceğini ifade ederek, “Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet, her zaman onların yanında olacağız. Gazilerimizin de yanlarında olacağız” diye konuştu.

KİLİS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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