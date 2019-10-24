Yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi, sınırı geçerken yakalandı

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SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu kadın, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kilis'te gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen bir kadının, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Sınır hattında önlem alan ekipler, Demirışık köyü yakınlarında sınırı geçen Afrika kökenli Almanya vatandaşı ismi açıklanmayan kadını yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



KİLİS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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