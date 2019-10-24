Kaymakam Kırçuval’dan örnek davranış

Kilis’in Musabeyli İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Köylerde hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinliyor.

Kaymakam Sertaç Kırçuval beraberinde daire müdürleri ile birlikte Kurtaran, Zeytinbağı, Koçcağız, Gökmusa ve Yeşiloba köylerini ziyaret ettiler. Köylerde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Sertaç Kırçuval, daha sonra okulları ziyaret edip Köy muhtarları ve öğretmenlerin köy ve okulların sorunları ile ilgili bilgiler aldı.

KİLİS 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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