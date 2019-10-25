Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlık etti. Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, askeri yetkililer ile Suriye’de görev yapan yetkililer ile Suriye Görev Gücü yetkilileri katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

KİLİS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.