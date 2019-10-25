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Kilis’in Elbeyli ilçesinden Fırat’ın doğusuna komando sevkıyatı yapıldı.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan birliklerden komandolar, Şanlıurfa’nın Suriye sınırında görev yapmak üzere zırhlı araçlar ve mayına dayanıklı kirpiler ile geniş güvenlik önlemleri altında Fırat'ın doğusuna hareket etti.

KİLİS 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:51

YATSI 19:05

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