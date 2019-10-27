Mayınlı alanlar temizlenerek Tıbbi Bitkiler üretimine açılsın

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve bareberindeki heyet Kilis'te meyan kökü işleyen fabrikada incelemelerde bulundu.

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ve bareberindeki heyet Kilis’te üreticiler ile akademisyenlerle bir araya geldi. Daha sonra Aydın ve komisyon üyeleri, Meyan kökü işleyen fabrikada incelemelerde bulundu.

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ile beraberindeki heyeti Kilis’te ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Komisyon başkanımıza önerilerimiz oldu. Mayından temizlenen alanlar Organik Tibbi ve Aromatik Bitkiler üretiminde kullanılmalıdır. Bu durum Fırat Kalkanı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinin kalkınması için oldukça önemlidir. Bu bölgede üretilecek ürünler Kilis ve çevre illerde katma değeri yüksek ürünlere işlenecek, hem bölge halkı kalkınacak hem de Milli İlaç Sektörüne organik hammadde sağlanacaktır” ifadesini kullandı.

KİLİS 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.