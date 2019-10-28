Başkan Bulut’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Bulut’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, Cumhuriyetle birlikte huzur ve barış ortamı içerisinde insan haklarından sanayileşmeye, kültürden eğitime, sağlıktan ulaşım ve iletişime, tarımdan alt yapı ve üst yapı hizmetlerine her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Bulut, Yapılan tüm bu çalışmaların ve gelişmelerin daha ileri seviyeye çıkarılması için birlik ve beraberlik içerisinde artan bir azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz.Bu duygularla Başta Cumhuriyetin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadesine yer verdi.

KİLİS

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan definecilere suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan definecilere suçüstü
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Kore gazisi, Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı
İl Başkanı Karataş ile Bulut vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Başkanı Karataş ile Bulut vatandaşlarla bir araya ...
Vali Recep Soytürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Recep Soytürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Mayınlı alanlar temizlenerek Tıbbi Bitkiler üretimine açılsın
YEREL HABERLER Mayınlı alanlar temizlenerek Tıbbi Bitkiler üretimine ...
TİM Başkanı İsmail Gülle Kilis’te Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Barış Pınara Harekatına destek vermek amacıyla geldiği Kilis’te Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle Kilis’te Türkiye ...
Bombalı motosikleti getiren anne ile oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Bombalı motosikleti getiren anne ile oğlu tutuklandı
Dünya kalp günü etkinliği
YEREL HABERLER Dünya kalp günü etkinliği
Üniversitede öğrenci toplulukları kendilerini tanıttılar
YEREL HABERLER Üniversitede öğrenci toplulukları kendilerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X